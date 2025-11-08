Inauguran la Feria San Martín Texmelucan 2025

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, inauguró una de las festividades más esperadas de la región. La Feria San Martín Texmelucan 2025, en un evento lleno de tradición, cultura, artesanías, gastronomía, entretenimiento y música.

El presidente Juan Manuel Alonso, acompañado del presidium cortó el listón para inaugurar la Feria de San Martín Texmelucan, un espacio de convivencia familiar y de expresión cultural. En su intervención el alcalde municipal, agradeció a las autoridades presentes por hacer realidad una feria digna para los texmeluquenses y por colocarla en el mapa regional, además invitó a toda la ciudadanía a visitar y a participar en esta celebración.

El presídium estuvo integrado por el presidente municipal, Juan Manuel Alonso; la presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Karla González, regidores, la síndica municipal y secretarios, así como de la subsecretaria de Turismo en Puebla, Alejandra De los Santos y el diputado Local Jaime Natale; del empresario encargado de la feria Fernando Hernández y otros invitados especiales.

Esta celebración espera la asistencia de miles de visitantes que durante 10 días podrán disfrutar de juegos mecánicos, la zona gastronómica y de artesanías, así como, de artistas de talla internacional.

Cabe mencionar que se han reforzado medidas de seguridad pública y de protección civil para garantizar el orden dentro y fuera del recinto ferial.

El Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso, refrenda su compromiso de preservar las tradiciones del municipio, así como garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los eventos.

Te recomendamos: