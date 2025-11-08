Vinculan a proceso a sujeto que acosó a la presidenta Sheinbaum

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N” por el delito de abuso sexual, tras acosar a tres personas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum. El sujeto permanecerá en prisión preventiva justificada.

La decisión judicial se basó en las denuncias presentadas tanto por la mandataria mexicana como por una mujer anónima que fue acosada minutos antes en el mismo sector del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Uriel “N”, de 33 años, fue detenido luego de que una joven de 25 años solicitara ayuda a policías tras sufrir tocamientos indebidos. La intervención oportuna permitió su localización y arresto en el Paseo de la Condesa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las investigaciones confirmaron que el mismo individuo estuvo involucrado en el acoso a Sheinbaum durante su recorrido cerca del Palacio Nacional.

Testigos reportaron que el hombre intentó besar el cuello y abrazar por la espalda a la mandataria. La presidenta declaró que no fue completamente consciente del incidente hasta que su equipo de seguridad intervino.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público, que integra las tres denuncias por acoso sexual atribuidas al mismo individuo. Las autoridades capitalinas mantienen al detenido bajo resguardo.

