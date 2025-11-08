“Padre Pistolas” genera controversia tras amenazas a la gobernadora de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como el “Padre Pistolas“, quien amenazó con “partirle su madre” por el proyecto del Acueducto Solís-León.

En respuesta, el sacerdote, originario de Tarimoro, defendió su postura mediante un video difundido en redes sociales, donde rechazó ser misógino y argumentó que la “verdadera violencia” es que la obra hidráulica “los deje sin comer“.

Gallegos Lara justificó sus comentarios como una defensa ante el posible impacto agrícola del acueducto. “El agua es más importante que el oro y el petróleo”, sostuvo el presbítero, actualmente adscrito en la parroquia de Chucándiro, Michoacán.

El sacerdote cuestionó que el proyecto beneficie a campos de golf e industrias extranjeras en lugar de resolver problemas locales. “León, Celaya […] tienen mucha industria, resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer”, afirmó.

La polémica surgió tras difundirse una homilía donde el religioso desaprobó abiertamente el acueducto, generando reproches de legisladores panistas y de la Secretaría de las Mujeres. Diversos sectores han exigido sanciones contra el clérigo.

Hasta el momento, la Arquidiócesis local no se ha pronunciado sobre el caso, mientras el “Padre Pistolas” mantiene su postura de defender lo que considera una afectación a la producción agrícola del Bajío, región que “le da de comer” a México.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó las amenazas del religioso contra la gobernadora. “No existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias“, señalaron.

