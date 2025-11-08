Claudia Sheinbaum recibe al presidente francés en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este viernes en Palacio Nacional al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de una visita de Estado que busca fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Durante la ceremonia oficial de bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de ambas naciones y se realizó la fotografía protocolaria. Sheinbaum destacó que el encuentro “fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad“.

La comitiva mexicana incluyó a los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Hacienda, Edgar Amador Zamora; Economía, Marcelo Ebrard; y Cultura, Claudia Curiel de Icaza, entre otros funcionarios de alto nivel.

Como parte del intercambio cultural, se anunció que Francia traerá el Códice Azcatitlán como parte de un programa de exposiciones cruzadas. Por su parte, México enviará el Códice Boturini para su exhibición.

Posteriormente, en un encuentro con empresarios mexicanos y franceses, la mandataria anunció la firma de convenios de cooperación en materia científica, académica, cultural y diplomática.

La reunión empresarial contó con la participación de destacados líderes empresariales mexicanos, entre ellos Carlos Slim de Grupo Carso, Daniel Servitje de Grupo Bimbo y Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial.

Sheinbaum recordó que el próximo año se renovará el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, lo que representa “mejores condiciones” para el intercambio económico.

Agradecemos la visita del presidente de la República Francesa, @EmmanuelMacron. Hoy reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México y el Códice Boturini en… pic.twitter.com/yqgR6KRgYI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 8, 2025

