Estos son los principales nominados a los Grammy 2026

La Academia de la Grabación reveló la lista de nominados para los Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad de géneros y una fuerte presencia de artistas urbanos y pop. Entre los nombres que dominan las nominaciones figuran Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish.
En la categoría Álbum del Año compiten trabajos que han generado amplio debate crítico y comercial, con Kendrick Lamar posicionado como uno de los favoritos tras encabezar las nominaciones generales. Albums de artistas como Lady Gaga y Bad Bunny también aparecen entre los contendientes, lo que refleja la mezcla de propuestas sonoras que llega al bloque central de la premiación.
Te puede interesar: Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 mdd
Para Grabación del Año la lista incluye sencillos que han definido la temporada musical, donde se entrecruzan influencias del pop, el rap y la música latina. Canciones de Bad Bunny, Billie Eilish y colaboraciones de artistas emergentes aparecen entre los nominados.
La categoría Canción del Año reconoce composición y letra, y en 2026 reúne autores y intérpretes que han dominado las listas y las plataformas de streaming. Nombres como Sabrina Carpenter y Doechii aparecen vinculados a candidaturas en las categorías principales, junto a compositores que trabajaron en temas de grandes figuras como Lady Gaga y Kendrick Lamar.
En Mejor Artista Nuevo figuran propuestas que irrumpieron con fuerza durante el último ciclo, y la inclusión de voces frescas plantea un pulso entre carreras emergentes con alto alcance en redes y propuestas más tradicionales, como lo son Addison Rae, Katseye y Lola Young.
Nominados a Álbum de año.
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- SWAG, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- MUTT, Leon Thomas
- CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Canción del año.
- ABRACADABRA, Lady Gaga
- ANXIETY, Doechii
- APT, Rosé, Bruno Mars
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- GOLDEN (from kpop demon hunters), HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Luther, Kendrick Lamar f. SZA
- Manchild, Sabrina Carpenter
- Wildflower, Billie Eilish
Record del año.
- ABRACADABRA, Lady Gaga
- ANXIETY, Doechii
- APT, Rosé, Bruno Mars
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- The Subway, Chappel Roan
- Luther, Kendrick Lamar f. SZA
- Manchild, Sabrina Carpenter
- Wildflower, Billie Eilish
Artista nuevo.
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young