Estos son los principales nominados a los Grammy 2026

La Academia de la Grabación reveló la lista de nominados para los Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad de géneros y una fuerte presencia de artistas urbanos y pop. Entre los nombres que dominan las nominaciones figuran Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish.

En la categoría Álbum del Año compiten trabajos que han generado amplio debate crítico y comercial, con Kendrick Lamar posicionado como uno de los favoritos tras encabezar las nominaciones generales. Albums de artistas como Lady Gaga y Bad Bunny también aparecen entre los contendientes, lo que refleja la mezcla de propuestas sonoras que llega al bloque central de la premiación.

Para Grabación del Año la lista incluye sencillos que han definido la temporada musical, donde se entrecruzan influencias del pop, el rap y la música latina. Canciones de Bad Bunny, Billie Eilish y colaboraciones de artistas emergentes aparecen entre los nominados.

La categoría Canción del Año reconoce composición y letra, y en 2026 reúne autores y intérpretes que han dominado las listas y las plataformas de streaming. Nombres como Sabrina Carpenter y Doechii aparecen vinculados a candidaturas en las categorías principales, junto a compositores que trabajaron en temas de grandes figuras como Lady Gaga y Kendrick Lamar.

En Mejor Artista Nuevo figuran propuestas que irrumpieron con fuerza durante el último ciclo, y la inclusión de voces frescas plantea un pulso entre carreras emergentes con alto alcance en redes y propuestas más tradicionales, como lo son Addison Rae, Katseye y Lola Young.

Nominados a Álbum de año.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

SWAG, Justin Bieber

Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM, Lady Gaga

GNX, Kendrick Lamar

MUTT, Leon Thomas

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Canción del año.

ABRACADABRA, Lady Gaga

ANXIETY, Doechii

APT, Rosé, Bruno Mars

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

GOLDEN (from kpop demon hunters), HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther, Kendrick Lamar f. SZA

Manchild, Sabrina Carpenter

Wildflower, Billie Eilish

Record del año.

ABRACADABRA, Lady Gaga

ANXIETY, Doechii

APT, Rosé, Bruno Mars

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

The Subway, Chappel Roan

Luther, Kendrick Lamar f. SZA

Manchild, Sabrina Carpenter

Wildflower, Billie Eilish

Artista nuevo.

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

