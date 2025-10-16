Sube a 18 la cifra de fallecidos por lluvias en la Sierra Norte

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla localizó a 3 ciudadanos sin vida, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la Sierra Norte, con lo que la cifra de fallecidos subió a 18.

Como resultado de las acciones de búsqueda y rescate realizadas en diferentes municipios, se localizaron a dos personas que contaban con ficha de búsqueda y una más, sin ficha, pero que fue localizada durante las labores.

Se trata de la pareja Juana Aurelia Valencei González, de 70 años, y Santiago Juárez Pérez, de 71 años, ambos originarios de Naupan, que habrían quedado atrapados por un derrumbe sobre su vivienda.

Te puede interesar: Lluvias en Sierra Norte afectaron más de mil hectáreas de cultivos

Asimismo, de Rey Hernández Carballo, de 17 años, originario del municipio de Tlacuilotepec, quien el domingo 12 de octubre fue arrastrado por la corriente del río San Marcos cuando intentó cruzarlo para ir en búsqueda de alimentos junto a su hermano, Juan Manuel, quien sí logró atravesar el afluente.

En tanto, cinco personas siguen desaparecidas y con ficha de búsqueda:

Lázaro Gayosso Rodríguez, 40 años de Huauchinango.

Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, de Huauchinango.

Pedro Segura Muñoz, 75 años, originario de Tetela de Ocampo.

Sergio Franco Juárez, 70 años, de Huauchinango.

Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan.

📢 Localiza Comisión de Búsqueda a 3 personas más en la Sierra Norte



En el transcurso del día, personal de la @busquedagobpue, logró la localización de 3 ciudadanos lamentablemente sin vida, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el norte de la entidad.



📰… pic.twitter.com/J3OV9MknWM — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 16, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: