Lupita Cuautle entrega 15 patrullas y 5 motocicletas a Policía en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, entregó 15 patrullas y 5 motocicletas nuevas a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con una inversión total de 16.5 millones de pesos provenientes del programa FORTASEG, como parte de la estrategia para reforzar el patrullaje en las seis juntas auxiliares, inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl.

El nuevo parque vehicular incluye 8 SUV Ford Explorer Police 2025, 7 camionetas pick up doble cabina Ram 1200 2025 y 5 motocicletas Suzuki V-Strom 250 2025, que serán distribuidas de inmediato en diferentes zonas del municipio.

Durante la ceremonia de entrega, la alcaldesa destacó que esta acción representa el cumplimiento de las promesas del “Gobierno de Resultados” orientadas a garantizar la tranquilidad de familias y visitantes.

El titular de la SSPPC, Luis Flores Fierros, señaló que con estas unidades se fortalece la estrategia en materia de seguridad pública para generar entornos de paz y tranquilidad. El equipamiento busca dotar de mejores herramientas a los elementos de seguridad, permitiendo una mayor proximidad social y capacidad de respuesta ante eventualidades en el territorio municipal.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una corporación policial mejor equipada y preparada para atender las necesidades de seguridad de la población sanandreseña y los miles de turistas que visitan la región.

