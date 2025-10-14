Inicia rehabilitación de calle 5 de Mayo en San Pedro Cholula

La presidenta municipal Tonantzin Fernández dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle 5 de Mayo en el barrio de Santiago Mixquitla, una vialidad que no había recibido mantenimiento desde su construcción y que representa una ruta crucial para acceder al Centro Histórico y conectar con la 12 Oriente-Poniente.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que su administración asume la responsabilidad de terminar con el abandono y negligencia que por años afectaron las calles del municipio, generando miles de baches y vialidades en mal estado.

La obra responde a una demanda ciudadana prioritaria para mejorar la movilidad y calidad de vida en la zona.

De manera paralela, Fernández supervisó los avances de la tercera etapa del programa “Bachetón“, que actualmente interviene la 17 Poniente entre 9 y 11 Sur en la Cabecera Municipal. La edil informó que las cuadrillas continúan trabajando diariamente en la reparación de baches en distintos puntos del municipio, señalando que las calles que ya no son aptas para bacheo serán incorporadas al programa de rehabilitación integral.

Estas acciones forman parte del esfuerzo municipal por atender el deterioro acumulado en la infraestructura vial, priorizando las arterias con mayor tránsito y valor estratégico para la conectividad urbana. El programa de rehabilitación integral busca ofrecer soluciones permanentes frente al mantenimiento correctivo que representa el bacheo tradicional.

Te recomendamos: