Caen dos personas dedicadas a robos mediante ofertas falsas en Facebook

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a una mujer y un hombre identificados como presuntos operadores de la banda “Los Carriles”, dedicada al robo con violencia mediante ofertas fraudulentas de vehículos a bajo costo en Facebook.

Los detenidos fueron identificados como Elisa N., alias “La Gorda”, de 34 años, quien había sido capturada en septiembre pero obtuvo libertad condicional, y Luis N., alias “El Norteño”, de 22 años, con antecedentes penales por robo y delitos contra la salud.

Ambos operaban en San Martín Texmelucan y Huejotzingo, según informaron las autoridades.

La intervención se registró en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Quecholac, donde se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con presunta droga y un vehículo con placas del Estado de México. La banda mantiene vínculos con un líder que actualmente se encuentra recluido en el penal distrital de Tecamachalco.

La Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a formalizar denuncias ante la Fiscalía General del Estado en caso de reconocer a estas personas como responsables de otros delitos. El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de desarrollar acciones estratégicas para salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.

