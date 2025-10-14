Prevén descenso térmico en Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informó que se espera un descenso térmico moderado para las próximas horas, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C mínimos y 25°C máximos, acompañado de cielo parcialmente nublado y vientos ligeros debido a sistemas atmosféricos que se desplazan sobre la región.

De acuerdo con monitoreos de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, se prevé baja probabilidad de lluvia con acumulaciones de 0 a 5 milímetros, aunque con índice UV extremo que requiere medidas de protección solar. La calidad del aire se mantiene en niveles satisfactorios.

Las autoridades municipales, a través del Comité Tláloc y la Dirección de Gestión de Riesgos, mantienen vigilancia activa sobre las condiciones meteorológicas que pudieran afectar el municipio y juntas auxiliares. Se recomienda a la población vestir ropa adecuada para el frío, mantener una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en vitamina C, y limitar la exposición solar utilizando protección adecuada.

Para atención de emergencias, la ciudadanía cuenta con los números 911 y 072, disponibles las 24 horas. El gobierno municipal enfatiza la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas mediante los canales oficiales.

