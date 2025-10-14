Trabajan en río Pantepec para evitar futuras inundaciones

El gobernador Alejandro Armenta, acompañado por la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, anunció el inicio de trabajos de dragado del río Pantepec y la construcción de un muro de contención para prevenir inundaciones en esta región de la Sierra Norte, durante un recorrido por las zonas afectadas por las recientes lluvias.

“Nos queda claro que el muro es vital, también hay que dragar, tenemos maquinaria, con los impuestos de ustedes y el apoyo de la presidenta hemos comprado módulos de maquinaria y con ellos iniciaremos los trabajos“, afirmó el mandatario estatal durante una reunión con habitantes del Ejido Carrizal Viejo, donde escuchó testimonios como el de Jaime Clemente Díaz, quien relató que “año con año durante temporada de lluvias las familias de la zona duermen con angustia” por el riesgo de inundaciones.

Armenta destacó la coordinación entre el Gobierno Federal -a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Protección Civil- con la administración estatal y autoridades municipales para la recuperación de comunidades afectadas.

Reiteró el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para que las familias que perdieron su patrimonio lo recuperen mediante la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda.

Leticia Ramírez Amaya, en representación del gobierno federal, subrayó la importancia de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y la sociedad para lograr una recuperación más eficiente de las comunidades.

El plan de acción incluye la intervención coordinada de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE) en las obras de dragado y contención del afluente.

