Detienen a mujer por homicidio en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado cumplió una orden de aprehensión en contra de Diana Gabriela N., alias “La Güera”, de 33 años de edad, como probable responsable del delito de homicidio calificado ocurrido en Chilac, Tehuacán.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2024 cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue agredida presuntamente por la ahora detenida y dos personas más, quienes utilizaron un arma de fuego para lesionarlo en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

La presunta agresora fue puesta a disposición del Juez de control, quien determinará su situación jurídica en los próximos días. La Fiscalía continúa con las investigaciones acerca de los otros dos presuntos participantes en este hecho delictivo.

Te recomendamos: