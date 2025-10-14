Policía de Puebla concluye capacitación con instructores colombianos

El Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui Budib, clausuró con éxito el seminario “Técnicas Docentes” impartido por elementos de la Policía Nacional de Colombia a 30 elementos de la Policía de la Ciudad y del Ejército Mexicano, como parte de los esfuerzos para profesionalizar a la corporación policiaca local.

Durante la ceremonia presidida por el mayor de infantería Juan Carlos González Veites, se entregaron constancias a 20 hombres y 10 mujeres que completaron la capacitación de una semana, la cual incluyó temas como modelos pedagógicos, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y retos de la educación digital.

Los instructores colombianos reconocidos fueron el intendente José Javier Pantoja Insuasty, con 20 años de experiencia; el subintendente Manuel Julián Dorzon García, con 22 años de servicio; y el patrullero Jairo Baltazar Rodríguez Bonilla, con 15 años en la policía. Todos cuentan con formación especializada en áreas como contaduría pública, cultura física y derechos humanos.

El director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial, Guillermo Antonio Almazán Smith, destacó que este intercambio de conocimientos busca institucionalizar mecanismos de reciprocidad en seguridad, prevención y combate a la delincuencia organizada transnacional.

La capacitación, que incluyó el intercambio de himnos nacionales de México y Colombia durante la clausura, forma parte de la estrategia municipal para consolidar una de las mejores corporaciones policiales a nivel nacional mediante alianzas internacionales que enriquezcan las prácticas y procedimientos de seguridad pública.

