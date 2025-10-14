Tlaxcala rompe Récord Guinness con el pan de fiesta más grande del mundo

Más de un centenar de panaderos de San Juan Huactzinco y San Juan Totolac lograron establecer un nuevo Récord Guinness al crear el pan de fiesta más grande del mundo, conformado por 2 mil 581 piezas que formaron la palabra “Tlaxcala.”

El adjudicador oficial de Guinness World Records, Alfredo Arista, validó el lunes el récord después de constatar que se superó ampliamente el requisito mínimo de mil piezas. Los panaderos trabajaron desde la madrugada del viernes 10 de octubre para hornear las piezas planeadas del tradicional pan dulce tlaxcalteca, decorado con huevo y ajonjolí.

Jorge Luis Guzmán, panadero artesanal de Huactzinco, destacó que este logro busca reconocer la trayectoria de sus antepasados: “Nosotros ya somos la tercera y cuarta generación que nos dedicamos al oficio del pan de fiesta”. Otros panaderos le recordaron a México y al mundo que “Tlaxcala si existe”.

La Secretaría de Turismo (Sectur) emitió un comunicado celebrando que “Tlaxcala es oficialmente asombrosa”, mientras el Gobierno del Estado destacó que este constituye el tercer Récord Guinness obtenido por la entidad, sumándose al tapete de aserrín más largo del mundo (2022) y la mayor variedad de tacos de canasta (2024).

“Más que un logro culinario, es una muestra del orgullo, la tradición y la creatividad de los panaderos de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco, quienes mantienen vivo el arte de este pan típico que ha pasado de generación en generación”, se lee en una publicación de Turismo federal.

El evento formó parte de los festejos por los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, consolidando a la entidad como referente de la panadería tradicional mexicana a nivel mundial.

