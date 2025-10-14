Comunidad en Hidalgo pide “SOS” tras quedar incomunicada por lluvias

Habitantes de la comunidad La Esperanza Número 1, en Huehuetla, Hidalgo, pintaron con cal la leyenda “SOS” en un terreno visible para solicitar ayuda urgente ante la falta de alimentos, agua, energía eléctrica y medios de comunicación.

Los pobladores, entre ellos niños y profesores, permanecen incomunicados y sin haber recibido asistencia alguna. Un familiar de los afectados confirmó que la comunidad enfrenta desabasto de medicamentos y víveres.

Señalaron que las lluvias de los últimos días por tormentas Priscila y Raymond los dejaron sin nada, con caminos bloqueados y destrucción generalizada, destacando la imposibilidad de recibir víveres por tierra.

La emergencia se extiende a otras comunidades como Pahuatitla, en el municipio de Tianguistengo, donde Paul Escudero, maestro de telesecundaria, permanece atrapado junto con decenas de personas.

Su hermana Arlette Escudero pidió no olvidar a los afectados: “Regálennos una oración, enciendan una velita, manden amor y mucha luz… acérquense a donar, pues necesitamos muchos víveres“, expresó.

Pese a que el domingo se estableció un puente aéreo para llevar ayuda a las zonas afectadas de Hidalgo, este esfuerzo ha resultado insuficiente para llegar a comunidades que permanecen completamente aisladas.

