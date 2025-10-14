Hieren de gravedad a abogado frente al Poder Judicial de la CDMX

Un ataque a tiros frente a las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México dejó herido al abogado David Cohen Sacal por disparos de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Los hechos ocurrieron en una calle de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando un sujeto disparó contra el litigante, de aproximadamente 40 años, quien se desplazaba a pie por la zona. El agresor intentó huir del lugar tras el ataque.

El agresor, identificado como Héctor ‘N’, de 18 años, fue detenido cuando huía del lugar. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona enfrentó y sometió al sicario, quien resultó herido durante la aprehensión.

Autoridades aseguraron una motocicleta y el arma de fuego utilizada en el atentado. La SSC-CDMX confirmó que se revisan las cámaras de vigilancia de la zona para esclarecer los hechos.

En un primer momento se reportó erróneamente que el litigante había muerto; no obstante, la Fiscalía de la CDMX aclaró que se mantiene con vida en un estado “muy grave”.

David Cohen Sacal ha representado a clientes de alto perfil. Entre sus casos destaca la defensa del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, así como la del fundador de Pinfra, David Peñaloza Sandoval, y su hijo.

