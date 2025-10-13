Detienen a “El Niño Sicario”, presunto líder criminal en Tabasco

Un adolescente de aproximadamente 14 años, identificado por las autoridades como “El Niño Sicario”, fue detenido durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

La aprehensión ocurrió la madrugada del domingo en la ranchería La Corregidora, cuando elementos castrenses detectaran un vehículo con reporte de robo circulando sin placas.

Al marcarles el alto, los tripulantes intentaron huir, derivando en una persecución que culminó con la captura del menor, así como de su cómplice, José Asunción “N”, alias “El Chuncho”.

De acuerdo con el reporte oficial, en el interior de la unidad fueron aseguradas varias armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles, máscaras y una tabla de madera con la inscripción “Pantera”.

Las primeras indagatorias de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes apuntan a que el menor presuntamente encabezaba una célula delictiva vinculada con secuestros, homicidios y narcomenudeo.

Tras el operativo, los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

