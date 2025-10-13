Policía Auxiliar de Puebla inicia jornadas de formación física

En cumplimiento del compromiso de garantizar preparación, capacitación y profesionalización constante a los cuerpos de seguridad, y bajo la visión de Pensar en Grande que impulsa el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, la Policía Auxiliar inició jornadas de acondicionamiento físico y orden cerrado dirigidas a mandos, guardias policiales y cadetes en formación.

El adiestramiento constante refuerza la disciplina, la coordinación y fortalece la preparación física del personal operativo, lo que garantiza un desempeño eficiente en las labores de seguridad, vigilancia y atención ciudadana.

El acondicionamiento físico mejora la resistencia y potencia los reflejos, así como la capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo, mientras que el orden cerrado fortifica la disciplina, la precisión y la coordinación en la ejecución de protocolos operativos.

Con estos hechos, la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana, bajo la dirección de César Octavio Castellanos Galdámez, reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio y la respuesta inmediata.

