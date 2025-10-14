Trump y líderes mundiales firman acuerdo para fin de la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los mandatarios de Egipto, Turquía y Catar firmaron durante una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto, un acuerdo que estipula el fin de la guerra en la Franja de Gaza.

Ante los presentes, los líderes sellaron el documento que contiene el plan parafinalizar el conflicto iniciado en octubre de 2023. Trump calificó el pacto como “el más importante” que haya negociado.

El acuerdo establece la implementación de la primera fase, que incluye un alto el fuego, la retirada gradual de fuerzas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros.

Te puede interesar: Deshielo antártico expone contaminantes atrapados en el hielo

No obstante, el mandatario estadounidense evitó reconocer un Estado palestino, aclarando que el documento “no se refiere a un solo Estado ni a dos Estados”, sino que se centra en “la reconstrucción de Gaza”.

Esta reconstrucción forma parte de la segunda fase de negociaciones, iniciada tras varios días de trabajo con las delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Turquía, y que abordará la rehabilitación y limpieza del enclave.

La firma del histórico acuerdo se produjo luego de la liberación por parte de Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían en Gaza y la correspondiente entrega de prisioneros palestinos.

HISTORIC MOMENT.



President Donald J. Trump, alongside the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey, signs the Gaza Peace Plan for peace in the Middle East. pic.twitter.com/depaxQO8g2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Te recomendamos: