Piden investigar al edil de Oriental por relación con transportista del CJNG

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, afirmó que se debe investigar al alcalde morenista de Oriental, Fidel Flores, ante sus posibles vínculos con Nazario N., líder de un cartel delictivo que fue detenido el miércoles.

En entrevista, el diputado local aseguró que Morena no protegerá a ninguna autoridad emanada del movimiento que guarde vínculos con el crimen organizado.

Esto luego de que Nazario N., un empresario poblano, fue detenido el 15 de octubre en Jalisco, señalado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien está relacionado con el edil de Oriental.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y la del Estado (FGE) ya se encuentran investigando el caso y los posibles nexos con el CJNG.

El presidente del Consejo Estatal de Morena remarcó que Fidel Flores Concha debe explicar su relación con el empresario, especialmente las alusiones que hizo durante su Primer Informe de Gobierno, el pasado lunes.

En el evento público, el presidente municipal agradeció a Nazario N., quien se desempeñaba como líder transportista en la zona, por la contribución que ha hecho en Oriental.

“Si alguno o alguna de nuestro movimiento está con algún tema, van a llegar a las últimas consecuencias (…) no se protege a nadie”, comentó Villegas Mendoza.

