FIFA ha vendido más de un millón de entradas para Mundial 2026

La FIFA, máxima institución del futbol internacional, anunció haber superado el millón de boletos vendidos para la Copa Mundial 2026 durante la fase de preventa exclusiva para titulares de Visa, con aficionados de 212 países y territorios asegurando su lugar para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los residentes de los tres países anfitriones lideran las compras, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia en el top diez de naciones con mayor demanda de entradas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: “Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento”.

El próximo período de venta iniciará el lunes 27 de octubre, ofreciendo boletos individuales para los 104 partidos, así como abonos de estadio y de equipo.

La FIFA ha habilitado una plataforma oficial de intercambio de boletos en FIFA.com/tickets para proteger a los aficionados de reventas no autorizadas, disponible especialmente para residentes en México según normativas locales.

Los aficionados pueden adquirir paquetes de hospitality para partidos individuales o múltiples encuentros a través de FIFA.com/hospitality, mientras la organización recomienda exclusivamente los canales oficiales para evitar la compra de entradas no válidas.

