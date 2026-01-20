SSC Cholula asegura a hombre con cristal y moto robada

Derivado de los recorridos de vigilancia preventiva y estratégica, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) aseguraron a un masculino por su probable participación en delitos contra la salud, así como por la posesión de una motocicleta con predenuncia de robo, en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.

La intervención se llevó a cabo de manera coordinada entre personal de Vialidad y elementos del Grupo Táctico, quienes detectaron a un motociclista que transitaba sin placas de circulación y con actitud evasiva. Por tal motivo, le marcaron el alto y realizaron una inspección conforme a los protocolos establecidos.

Al verificar el estatus de la motocicleta marca Italika, modelo S250 Z, año 2024, se confirmó que contaba con una predenuncia de robo. Posteriormente, durante la inspección corporal, los oficiales localizaron entre sus pertenencias dos bolsas que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, en una cantidad superior a la permitida por la ley.

Por lo anterior, José Francisco “N”, de 47 años de edad, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, fortalece de manera permanente las acciones en materia de seguridad para inhibir conductas delictivas y combatir el narcomenudeo, reafirmando su compromiso con la paz y la tranquilidad de las familias cholultecas.

