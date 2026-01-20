Infraestructura presenta avances del Tren Ligero Puebla-Atlixco

El titular de la Secretaría de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, presentó ante el Congreso de Puebla los avances del proyecto del Tren Ligero Puebla-Atlixco.

A diferencia del extinto tren turístico, este nuevo sistema se planea como un transporte suburbano masivo diseñado para desfogar la saturación crítica en la Autopista y en la Carretera Federal a Atlixco.

El secretario enfatizó que el gobierno de Alejandro Armenta busca evitar el fracaso del proyecto Puebla-Cholula. Para ello, se destinó una inversión estratégica en estudios.

Precisó que 60 millones de pesos invertidos en estudios de viabilidad, demanda real y análisis de costos/sobrecostos.

Tal vez te interese: Incrementan tarifas en casetas de cobro de autopistas en Puebla

🎤 En Comparecencia ante el #CongresoDePuebla, el titular de la @InfraGobPue , anunció la realización de obras con sentido social, como la construcción del Centro Poblano de #SaludMental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) y la Casa de la Maternidad en las… pic.twitter.com/7WdVRqCKzw — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) January 19, 2026

También se realizó una revisión exhaustiva de los derechos de vía existentes para garantizar la viabilidad del trazo entre Puebla y Atlixco.

Indicó que el proyecto no es recreativo, sino una solución de movilidad para miles de trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente.

Además, resaltó que el estudio de viabilidad confirmó lo que los ciudadanos viven a diario la autopista y la carretera federal a Atlixco, ya que han alcanzado niveles de congestión que afectan la productividad y seguridad.

En ese sentido, el tren ligero actuará como la principal alternativa para retirar vehículos de las vialidades, alineándose al Programa Nacional Ferroviario.

“Este proyecto se evalúa como una solución de transporte suburbano de pasajeros y no solo como un atractivo turístico”, durante su comparecencia.

Te recomendamos: