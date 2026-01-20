Implementan operativo “Pasajero Seguro” en la Puebla-Tehuacán

Tras la serie de hechos relacionados con asaltos a usuarios del transporte público sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, a través del Mando Coordinado y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), llevaron a cabo el operativo “Pasajero Seguro” sobre la carretera federal a la altura de la Unidad Habitacional Bugambilias.

Es en este punto, el cual es paso obligado para unidades del transporte público y rutas de pasajeros, donde se realizaron revisiones preventivas con el apoyo del Grupo Canino K-9, especializado en la detección de narcóticos y explosivos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y brindar mayor seguridad a las y los usuarios de rutas como Amozoc, 86, Acosa, entre otras.

El operativo se llevó a cabo de manera pacífica y sin ningún incidente, por lo que el secretario de Seguridad Ciudadana de Amozoc, César Rodríguez, informó que estos filtros se estarán realizando de manera constante en diferentes puntos del municipio para prevenir asaltos y buscar la detención de los llamados carteristas.

Es importante que la ciudadanía conozca estos operativos, ya que buscan prevenir situaciones de riesgo para los usuarios y salvaguardar la integridad de la población, exhortando a colaborar con las autoridades durante estos filtros de revisión, pues la seguridad es una responsabilidad compartida.

