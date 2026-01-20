SSC detiene a hombre con arma de uso exclusivo del Ejército

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su despliegue territorial, detuvo a un hombre portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en la colonia Valle Dorado.

Como parte de las estrategias de combate frontal contra la delincuencia, la Policía de la Ciudad detuvo a Samuel “N”, de 37 años de edad, quien, al realizarle una inspección, le fue localizada entre sus pertenencias un arma de fuego corta, un cargador metálico y 10 cartuchos útiles.

Por tal motivo, y al no acreditar la legal portación del arma, Samuel “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

