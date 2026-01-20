Pepe Chedraui enciende 116 luminarias LED en Villa Encantada

El presidente municipal Pepe Chedraui encendió 116 luminarias modernizadas con tecnología LED en la colonia Villa Encantada, avanzando en la construcción de Senderos de Paz en la capital.

Señaló que estas acciones se llevan a cabo de forma coordinada con el estado y la federación para brindar mejor calidad de vida a las familias poblanas, lo que va de la mano de calles mejor iluminadas e infraestructura vial de calidad.

Antes de esta intervención, la colonia contaba con 69 luminarias LED y 116 tipo AMC, por lo que esta acción permitió renovar completamente el sistema de iluminación, logrando la cobertura del 100 por ciento de alumbrado público con esta tecnología, dentro de un universo total de 185 luminarias.

Este avance forma parte de la estrategia Puebla Brilla, que tiene como objetivo llevar luz y seguridad a cada rincón de la ciudad, acción concreta que permite reducir las brechas de desigualdad, generando entornos más seguros y dignos.

En su mensaje, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que esta obra es reflejo del compromiso del alcalde Pepe Chedraui por trabajar de manera cercana a la ciudadanía, para mejorar no solo la imagen urbana, sino también fortalecer la seguridad y la calidad de vida en las colonias que más lo necesitan.

Te recomendamos: