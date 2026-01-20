Lupita Cuautle reconoce a estudiantes destacados de primaria

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la actividad “Un día con la presidenta en tu escuela” en la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, turno vespertino, ubicada en la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan.

En su mensaje, destacó la importancia de acercar las instituciones públicas a la niñez y juventud, escucharles y acompañarles en su formación, enfatizando que invertir en la educación es apostar por un mejor futuro para San Andrés Cholula.

Asimismo, exhortó a las y los estudiantes a continuar esforzándose, reiterando que el gobierno municipal seguirá impulsando programas que fortalezcan su desarrollo integral.

Durante la actividad, la edil entregó reconocimientos al mérito académico y estímulos económicos a alumnas y alumnos destacados, como una forma de incentivar la constancia, el compromiso y la excelencia escolar.

