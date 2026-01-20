Elías Lozada propone fortalecer atención inmediata en emergencias

Con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana mediante la creación del Mecanismo Estatal de Alertas Vecinales Digitales, que busca mejorar la prevención y atención inmediata de incidentes en todo el Estado, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública.

En rueda de prensa, el diputado explicó que el objetivo de la propuesta es aprovechar la tecnología para reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias, al establecer coordinación entre la ciudadanía y las autoridades, pues el sistema estaría conectado con el C5 y el número de emergencias 911.

La propuesta indica que, en caso de activarse una alerta ciudadana, las autoridades competentes podrán acceder en tiempo real a las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas al incidente, con la finalidad de confirmar la naturaleza del hecho, identificar probables responsables y coordinar de manera inmediata la respuesta de los cuerpos de seguridad.

Te recomendamos: