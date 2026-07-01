Investigan homicidio de abogado en inmueble de Xicotepec

Las autoridades ministeriales investigan el asesinato de un abogado ocurrido este martes en el municipio de Xicotepec, luego de que sujetos armados presuntamente le dispararan cuando se encontraba al interior de un inmueble ubicado sobre el bulevar Benito Juárez.

Los primeros informes señalan que vecinos y automovilistas alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego cerca de una tienda de conveniencia localizada en la zona de El Tabacal. Al llegar, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre con lesiones por proyectil de arma de fuego, quien ya había fallecido.

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De manera preliminar, la víctima fue identificada como Serafín A., quien era un abogado conocido en la comunidad. El sitio permaneció bajo resguardo policial mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el procesamiento de la escena del crimen y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido un posible móvil del homicidio, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer este hecho violento registrado en la Sierra Norte de Puebla.

Editor: César A. García

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