COLPUE impulsa formación y capacitación para desarrollo regional

El Colegio de Puebla (COLPUE) consolida su papel como centro público de investigación y docencia al impulsar la formación de capital humano especializado, la investigación aplicada y la capacitación permanente para contribuir al desarrollo de las microrregiones del estado; así lo informó su presidente, Alberto Jiménez Merino, quien destacó que la institución orienta sus esfuerzos a formar líderes humanistas y generar soluciones en los ámbitos social, económico, ambiental y educativo.

Ante la presencia del fenómeno climático conocido como “El Niño”, Alberto Jiménez Merino invitó a presidentes municipales, regidores y cuerpos de Protección Civil a participar en los cursos especializados sobre alertamiento temprano, con énfasis en la zona metropolitana, la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

Precisó que estas acciones permiten identificar las principales problemáticas de las microrregiones y convertirlas en temas de investigación y cooperación institucional para atender las necesidades de la población. Asimismo, señaló que el COLPUE mantiene una estrecha vinculación con dependencias estatales, ayuntamientos e instituciones públicas para fortalecer la profesionalización de las y los servidores públicos mediante programas diseñados conforme a las prioridades del estado.

Como parte de la oferta educativa 2026, la institución impartirá el Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional y la Sustentabilidad, el Doctorado en Evaluación para la Calidad Educativa, la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa, la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable y la Maestría en Transparencia y Rendición de Cuentas, programas orientados a fortalecer el desarrollo sustentable, la mejora educativa, la transparencia y la gestión pública, social y ambiental.

Además, en coordinación con los titulares de la administración pública estatal, el Colegio definió diplomados en saneamiento de ríos, manejo de residuos sólidos y economía circular, turismo comunitario, transición energética, desarrollo metropolitano, bienestar y creación de riqueza comunitaria, integración de sociedades cooperativas y agricultura de conservación, temas considerados prioritarios para el desarrollo de Puebla. La institución también diseñó 25 cursos de actualización práctica, con duración de 20 y 40 horas, dirigidos a servidores públicos estatales y municipales, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y mejorar la atención a la ciudadanía.

Jiménez Merino destacó que el ciclo escolar iniciará en agosto y subrayó que el COLPUE mantiene costos accesibles para facilitar el acceso a la educación superior. El doctorado tiene una cuota mensual de mil 400 pesos durante tres años; la maestría, 800 pesos mensuales durante dos años; los diplomados, 400 pesos por semana durante 12 semanas, y los cursos especializados tienen un costo de 60 pesos por hora.

Informó que el Diplomado de Alta Dirección en Geopolítica reunió a 200 servidores públicos de 32 dependencias estatales durante 15 semanas. El programa abordó temas como energías limpias, seguridad y fronteras, agricultura, recursos hídricos, salud, electromovilidad, robótica, comercio internacional (T-MEC) y computación cuántica. Como resultado, los participantes elaboraron propuestas de política pública que suman 400 proyectos, los cuales se integrarán en el libro Propuestas, proyectos y experiencias nacionales e internacionales para el desarrollo de Puebla, documento que se entregará al gobernador Alejandro Armenta Mier en los próximos días.

El presidente del COLPUE añadió que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta y con el respaldo de la Agencia de Energía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) e instancias privadas cooperantes, la institución avanza en su transformación hacia un centro sustentable mediante la instalación de paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales y manejo integral de residuos sólidos.

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