Sheinbaum encabeza 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 113.° aniversario de la Marcha de la Lealtad, realizada este lunes en el Zócalo de la Ciudad de México, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Durante el acto conmemorativo, develó una placa alusiva en la lateral del Palacio de Bellas Artes, en reconocimiento al teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida el 9 de febrero de 1913.

En la ceremonia también se realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar, entre ellos Los Niños Héroes, así como al teniente José Azueta y al cadete Virgilio Uribe.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que las Fuerzas Armadas mantienen su lealtad a la presidenta y a las instituciones de la República, reiterando su compromiso de acompañar al pueblo de México.

Señaló que la lealtad al país es la principal fortaleza ante cualquier adversidad y convocó a la unidad nacional para enfrentar, de manera conjunta, los retos que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Asimismo, los cadetes María Fernanda Ángeles García y Javier Enrique Valencia Avendaño declamaron la poesía “9 de febrero, juramento de honor y lealtad”, y 12 compañías del Heroico Colegio Militar realizaron una salva de fusilería.

A la ceremonia asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado, las presidentas de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, además del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México, conmemoramos el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad en honor al presidente Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, y a los cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes nunca le dieron la espalda.

