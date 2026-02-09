Irán agrega siete años a condena de Narges Mohammadi, Nobel de la Paz

Un tribunal de Irán condenó a la activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a más de siete años adicionales de prisión tras iniciar una huelga de hambre.

Su abogado, Mostafa Nili, confirmó que la sentencia, emitida el sábado en la ciudad de Mashhad, incluye seis años por “reunión y colusión” y un año y medio por “propaganda”, además de una prohibición de viaje de dos años y exilio interno en la ciudad de Khosf.

Mohammadi, de 53 años, había sido liberada brevemente en diciembre de 2024 por motivos médicos tras una cirugía para extirpar una lesión ósea potencialmente cancerosa. Fue arrestada nuevamente ese mismo mes durante una ceremonia en honor al abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi.

Sus partidarios informaron que inició una huelga de hambre el 2 de febrero, la cual suspendió este domingo debido al deterioro de su salud tras conocerse la sentencia.

¿Por qué fue encarcelada?

La activista ya cumplía una condena de 13 años y nueve meses por cargos anteriores de colusión contra la seguridad del estado y propaganda contra el gobierno.

Mohammadi ha pasado gran parte de la última década en prisión y no ha visto a sus hijos, que viven en París, desde 2015. Su labor se ha centrado en la abolición de la pena de muerte y la oposición al código de vestimenta obligatorio para las mujeres, apoyando las protestas nacionales desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, calificó la sentencia como “un reflejo de la represión letal en aumento contra la disidencia” en Irán.

