Riña en partido de béisbol deja heridos en Tlachichuca

La final de un partido de béisbol terminó en violencia y con personas heridas, luego de que se registrara una riña la tarde del domingo en el municipio de Tlachichuca, la cual dejó como saldo a varios aficionados lesionados y la suspensión del encuentro.

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado se produjo en la séptima entrada del partido, cuando inició una discusión entre asistentes, la cual escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea campal. Testigos señalaron que algunos aficionados se agredieron físicamente, lo que generó momentos de tensión y pánico entre el público.

Ante la gravedad de los hechos, organizadores y autoridades locales determinaron suspender el partido para salvaguardar la integridad de jugadores, árbitros y asistentes.

Aunque no existe confirmación oficial, versiones de testigos señalaron que uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y amenazado a integrantes del equipo contrario.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han emitido un pronunciamiento oficial por parte del ayuntamiento respecto a posibles sanciones o a la reprogramación del encuentro, situación que generó indignación entre la comunidad, que lamentó que un evento deportivo destinado a fomentar la convivencia familiar terminara en violencia.

