Choque frontal deja cuatro personas heridas en la carretera Grajales-Nopalucan

Un choque frontal entre dos vehículos particulares dejó como saldo cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales durante las primeras horas de este lunes en la carretera estatal Grajales-Nopalucan.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando automovilistas reportaron el percance al número de emergencias 911. Los primeros reportes señalan que uno de los conductores involucrados se encontraba bajo los influjos del alcohol y que habría viajado a exceso de velocidad; uno de los lesionados presenta heridas de gravedad y su estado de salud es delicado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, paramédicos de la Cruz Roja delegación Amozoc, así como personal de Protección Civil de Nopalucan y Acajete, quienes brindaron atención a las personas lesionadas y realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas.

La circulación se mantuvo parcialmente cerrada durante al menos cuatro horas, debido a que los vehículos involucrados obstruyeron el paso. Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, llevaron a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores.

Alrededor de las 09:00 horas, la vialidad fue reabierta en su totalidad.

