Reconocen investigación de la UDLAP en la XVI Bienal de Arquitectura

El artículo “Arquitectura en el siglo XXI: ética tectónica e inteligencia artificial“, elaborado por la Dra. Barbara Perpaoli y el Dr. Edwin González Meza, académicos del Departamento de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue reconocido en la categoría de publicaciones de revistas durante la XVI Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Puebla.

El artículo con el que los profesores fueron reconocidos es resultado de un proceso académico y de investigación que inició con la participación de los académicos en el 23.° Foro de Arquitectura Moderna, congreso internacional cuya temática se centró en la mecanización y el impacto de las tecnologías en la arquitectura actual y que reunió a universidades, profesores e investigadores de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“El artículo hablaba sobre arquitectura moderna y cómo las tecnologías influyen o han influido en ella. Había una parte enfocada en la idea del mecanicismo en la arquitectura y otra más contemporánea donde empezamos a hablar de la inteligencia artificial”, detalló la Dra. Barbara Perpaoli, quien además explicó que el artículo surgió de manera colaborativa y que el texto analiza desde una perspectiva crítica la transformación de la arquitectura a lo largo del siglo XXI relacionada con el uso de la inteligencia artificial.

Por su parte, el Dr. Edwin González Meza señaló que la colaboración surgió a partir de un interés común: “Decidimos trabajar juntos porque podíamos congeniar en un tema, el de la arquitectura contemporánea y el uso de tecnologías; específicamente la aplicación ética de la inteligencia artificial en nuestra profesión”.

Tras su presentación en dicho foro internacional, el artículo fue postulado a la XVI Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Puebla, realizada el 28 de noviembre en el Museo Internacional del Barroco, donde se obtuvo el reconocimiento en la categoría de publicaciones de revistas, destacando por la pertinencia y actualidad de su temática.

Para la Dra. Perpaoli y el Dr. González Meza, este trabajo representa un proceso en constante desarrollo, que ha abierto nuevas líneas de investigación. “Fue un work in progress y ahora ya estamos metidos en otros dos proyectos; es una línea de investigación muy actual, necesaria y con mucho por desarrollarse”, señaló la doctora.

Actualmente, los académicos trabajan en nuevas colaboraciones internacionales: “Estamos desarrollando un proyecto para un congreso internacional sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, que se realizará en Zagreb, Croacia, a finales de julio”, informó el Dr. González Meza. En ese sentido, los académicos señalaron que estas colaboraciones se realizan junto con la Dra. María Guadalupe Estrada, académica del mismo departamento, un profesor de la Xiangjiang Tong Liverpool University de China y Jessica L. Aguilar Calvillo, estudiante de Arquitectura e integrante del Programa de Honores de la UDLAP, quien, además de colaborar en el artículo para Croacia, desarrolla una tesis guiada enfocada en metodologías de uso crítico de la inteligencia artificial.

Te recomendamos: