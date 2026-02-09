José Luis Figueroa Cortés se reúne Bienestar para fortalecer acciones

Con el objetivo de fortalecer las acciones de gestión en materia de bienestar para las familias del distrito 20, el diputado José Luis Figueroa Cortés sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Bienestar del Estado, Laura Artemisa García Chávez.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de dar continuidad a las políticas públicas que impulsan el bienestar social en el sur de la ciudad, una zona prioritaria para el desarrollo del estado.

Figueroa Cortés subrayó que, como nunca antes, se han canalizado recursos a través del programa Obra Comunitaria, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de miles de familias del sur del Municipio de Puebla.

En este contexto, el diputado local hizo entrega de diversas solicitudes ciudadanas recabadas durante los recorridos permanentes que realiza en colonias, juntas auxiliares, rancherías e inspecciones que conforman su distrito.

José Luis Figueroa aseguró que mantiene una gestión constante ante las distintas dependencias, trabajando de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales, con el compromiso de atender y resolver las demandas sociales.

“La diputación debe servir como una llave maestra para abrir puertas en favor de la ciudadanía. Llevar las necesidades de los habitantes del distrito 20 a las distintas dependencias es un deber que me fue conferido y que estoy empeñado en cumplir”, expresó José Luis Figueroa.

En su oportunidad, la secretaria de Bienestar refrendó el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar y eleven la calidad de vida de las y los poblanos.

Te recomendamos: