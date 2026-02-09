Bad Bunny rinde homenaje a Latinoamérica en el Super Bowl LX

El cantante Bad Bunny hizo historia al encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, convirtiendo el evento en una celebración de la cultura latinoamericana junto a Lady Gaga y Ricky Martin.

Este 8 de febrero, el puertorriqueño tomó el escenario con un montaje inspirado en la experiencia migrante. El show incluyó escenarios que recrearon oficios comunes de quienes viven lejos de su país, una calle al estilo Nueva York y Puerto Rico.

El artista abrió con “Titi me preguntó” y continuó con “Yo perreo sola”, “Safaera” y “Party”. Durante la canción “Voy a llevarte a PR”, protagonizó un momento simbólico al ingresar a “La Casita”, donde se mostró a una familia boricua viendo el show.

Uno de los momentos más comentados fue el homenaje al reguetón clásico con un fragmento de “Gasolina” de Daddy Yankee. Poco después apareció Lady Gaga para cantar el tema “Die With A Smile” en una versión de ambiente caribeño.

Posteriormente, Ricky Martin salió como invitado especial para interpretar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”. Tras esa colaboración, el puertorriqueño retomó el control para rematar con fragmentos de “Baile inolvidable” y “Debí tirar más fotos”.

Tal como en sus conciertos de residencia en Puerto Rico y en la gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’, La Casita estuvo presente en el Levi’s Stadium, con Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba, Cardi B, Young Miko y Alix Earle como invitados especiales.

Al finalizar, Bad Bunny realizó un emotivo homenaje a toda Latinoamérica, al presentar las banderas de todos los países de la región y los fue nombrando uno a uno, junto con Estados Unidos y Canadá, en un mensaje de unidad que cerró su actuación.

