Ejecutan a hombre durante presunto asalto en Tilapa

Un hecho de extrema violencia se registró a la altura del arco de bienvenida de la colonia San Miguel, en el municipio de Tilapa, donde un hombre de poco más de 40 años, conocido como “El Pipo”, fue ejecutado a sangre fría por sujetos armados.

De acuerdo con versiones preliminares, una mujer vendedora de cecina habría sido el objetivo del asalto; no obstante, logró huir para salvar su vida. En el lugar quedó el hombre, quien habría encarado a los delincuentes, provocando que estos abrieran fuego directamente en su contra.

Vecinos de la colonia San Miguel relataron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego, desatando pánico y terror entre las familias de la zona.

Cuando paramédicos municipales arribaron al sitio, el hombre yacía tendido sobre el camino, ya sin signos vitales, tras recibir múltiples impactos de bala.

La escena fue acordonada por las autoridades mientras el cuerpo permanecía en el lugar, en espera de los servicios funerarios, quienes realizaron el levantamiento para su traslado a Chiautla de Tapia.

El crimen dejó consternación e indignación entre los habitantes, quienes señalan que la inseguridad en la zona va en aumento y exigen acciones inmediatas.

Con información de Héctor Rosas / Canal 80.

