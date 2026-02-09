Protección Civil de Puebla descarta afectaciones tras sismo

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, informa que el sismo reportado por el Servicio Sismológico Nacional, de magnitud 5.7, localizado a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, tuvo una percepción ligera en las regiones de la Mixteca y Sierra Negra, mientras que en la zona metropolitana fue imperceptible.

De manera preventiva, se activó el sistema de alertamiento sísmico SASMEX, así como el alertamiento a través de telefonía celular, contando con aproximadamente 75 segundos de anticipación.

Se mantiene monitoreo permanente, a través de las Coordinaciones Regionales de la Coordinación General, así como de las Direcciones Municipales de Protección Civil, activándose brigadas de esta Coordinación General para la realización de recorridos de verificación, informando que no se registraron afectaciones en la entidad.

Derivado de lo anterior, no fue necesario activar el helicóptero del Gobierno del Estado para recorridos de verificación en la zona metropolitana por la baja magnitud y por la no percepción del movimiento sísmico.

Te recomendamos: