Avanza al 47% la rehabilitación del bulevar Valsequillo

La rehabilitación del bulevar Valsequillo, en el tramo que va de la desviación a San Baltazar Tetela hacia Africam Safari, forma parte de un proyecto integral de conectividad estatal que consolidará rutas turísticas, comerciales y educativas.

Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta dijo que es una vialidad estratégica para las entradas y salidas de la capital y que, a su vez, estos trabajos aceleran la construcción del periférico 5 de Mayo, a un plazo de dos años, con importante ahorro de recursos públicos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que el tramo rehabilitado alcanza 7.05 kilómetros, equivalentes a 403 calles, con un avance físico del 47 por ciento. Explicó que la vialidad conectará de forma continua el periférico con San Francisco Totimehuacán, San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y el acceso a Africam Safari, lo que consolida un circuito moderno que mejora la movilidad y la seguridad vial, además de considerar espacios para ciclopistas donde el trazo lo permite.

Esta obra beneficia de manera directa a 25 mil 533 personas de los municipios de San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla. La rehabilitación reduce tiempos de traslado, fortalece el acceso a servicios, promueve el turismo hacia la laguna de Valsequillo y detona actividad económica regional.

El director de Desarrollo de Africam Safari, Gregory Camacho, reconoció la calidad y rapidez de los trabajos, al señalar que el bulevar representa la puerta de bienvenida para los cientos de miles de visitantes que llegan al parque cada año. Subrayó que la obra mejora la calidad de vida, fomenta el ejercicio y favorece medios de transporte alternativos y no contaminantes, lo que impulsa una derrama económica importante para Puebla.

Por su parte, el presidente municipal de Cuautinchán, José Luis González Hernández, expresó su agradecimiento al gobernador por una obra que desahoga el tránsito desde la capital hacia su municipio. Afirmó que el bulevar resulta vital para la vida diaria de los habitantes y para la conexión con municipios vecinos como Tepeaca, al consolidar una zona estratégica para el desarrollo regional.

Durante el recorrido, vecinos y autoridades locales coincidieron en que esta rehabilitación refleja el compromiso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con las obras destinadas a los sectores olvidados, al permitir una conexión real entre municipios y una transformación profunda que rescata los derechos del pueblo.

Te recomendamos: