Gobierno de Puebla refuerza seguridad con patrullajes aéreos

Para el Gobierno del Estado de Puebla, la seguridad y la protección de las familias representan una prioridad permanente, por lo que desde el mes de diciembre se implementó el operativo “Puebla Segura”, una estrategia que permite realizar acciones de vigilancia con un binomio tierra-aire y que ha contribuido a la reducción de los índices delictivos en la capital del estado y su zona metropolitana.

Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta subrayó que estas acciones se desarrollan en permanente coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y las corporaciones de seguridad municipales, de ahí que se tengan resultados importantes en la reducción de delitos de alto impacto.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, el gobernador Armenta detalló que, como parte de este despliegue, se destinó el uso de dos helicópteros para reforzar los patrullajes terrestres y fortalecer la capacidad operativa, ya que es fundamental tener capacidades tácticas y técnicas para garantizar la paz social.

Resaltó la importancia de la tecnología aplicada a la seguridad, ya que las patrullas se encuentran enlazadas al C5i, lo que amplía la cobertura de vigilancia y permite una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que la estrategia estatal se encuentra alineada con el plan nacional respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum e impulsado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “Ha sido una gran herramienta de seguridad y eso se ve reflejado en los índices; tuvimos un mes de diciembre y enero muy bueno”, aseguró.

Asimismo, el titular de Seguridad Pública en Puebla precisó que, a partir de la implementación del operativo “Puebla Segura”, se obtuvieron resultados contundentes, entre ellos diversas detenciones relevantes. Atribuyó estos logros a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y señaló que los helicópteros son un factor clave para inhibir conductas delictivas en las zonas identificadas como prioritarias dentro del mapa de calor.

Te recomendamos: