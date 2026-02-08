Volcadura en la carretera Acatzingo-Teteles deja un hombre herido

La volcadura de una camioneta registrada la tarde de este domingo sobre la carretera Acatzingo-San Sebastián Teteles dejó como saldo un hombre con heridas de consideración, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

El percance ocurrió cuando una camioneta Jeep de color blanco circulaba por dicha vialidad y, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcando. El hombre fue identificado como Tobal “Ch.”.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Acatzingo, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Acatzingo, donde permanece bajo valoración médica.

Te puede interesar: Ruta CREE-MADERO entra en operación en La Guadalupana y Santa Catarina

Elementos de seguridad resguardaron la zona mientras se realizaron las diligencias y el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares del conductor, a fin de que acudan al hospital. Asimismo, exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.

Editor: César A. García

Te recomendamos: