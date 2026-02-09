Dan 18 años a dos implicados por ataque armado en Tehuacán

Como resultado de los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se logró una sentencia de 18 años y 4 meses de prisión contra Gerardo N. y Nazareth N., acusados de homicidio calificado en grado de tentativa, ocurrido en Tehuacán, Puebla.

El 19 de diciembre de 2023, los hoy sentenciados arribaron a bordo de una motocicleta al local comercial denominado “La Casa de la Manguera”, donde realizaron disparos en contra de dos personas, resultando una de ellas lesionada en un brazo.

Posteriormente, los hoy sentenciados emprendieron la huida, siendo asegurados por elementos de la Policía Municipal y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien aportó diversos datos de prueba que permitieron acreditar su responsabilidad penal, obteniéndose una sentencia condenatoria en su contra.

Durante la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso al sentenciado una pena privativa de la libertad de 18 años y 4 meses, además del pago de una multa y la reparación del daño material y moral a favor de la víctima.

