Dictan 22 años de prisión a responsable de homicidio en Huauchinango

La Fiscalía General del Estado logró, mediante diversos datos de prueba, una sentencia de 22 años de prisión en contra de Alejandro N., acusado de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de Huauchinango.

El 27 de julio de 2021, durante una fiesta celebrada en el salón “Rock Party”, ubicado en la colonia Centro del municipio antes referido, Alejandro N. sostuvo un altercado con la víctima, por lo que presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte en el lugar.

Derivado de lo anterior, el agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial y, una vez concluidas las etapas procesales en las que se expusieron los datos de prueba, se obtuvo una sentencia condenatoria.

Finalmente, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena privativa de la libertad de 22 años, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

