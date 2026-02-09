Inicia segunda fase del operativo “Unidos por Ti” en Puebla

Como parte del fortalecimiento de las acciones de seguridad en la capital, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), puso en marcha la segunda fase del operativo “Unidos por Ti”, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui.

La estrategia se implementa de manera focalizada, flexible y dinámica en colonias, barrios y juntas auxiliares, e integra acciones de proximidad social y atención a delitos de alto impacto y del orden común, con el propósito de reforzar la coordinación interinstitucional y la participación de los tres órdenes de gobierno.

En ese sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, expuso que esta alianza es en beneficio de la capital y de las y los poblanos, siguiendo la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador, Alejandro Armenta, por lo que agradeció a todas las instituciones que se suman por el bien común de la ciudadanía.

“Vamos a hacer más, cuidando a nuestra querida Puebla. Las y los ciudadanos estarán más contentos y más seguros de visitar nuestra capital”, precisó. Durante el banderazo de salida, el alcalde reiteró que el objetivo común es proteger a las personas y fortalecer la confianza ciudadana; asimismo, sostuvo que la seguridad de las familias pobladas es lo más importante para el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, afirmó que este convenio interinstitucional busca impulsar la presencia y participación de los cuerpos policiacos e incidir positivamente en la percepción ciudadana a través de los patrullajes y actividades para fortalecer la seguridad en el municipio.

“Busca, precisamente, reforzar las actividades de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional representada por Ejército y Guardia Nacional”, abundó.

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, afirmó que con estas acciones se reúnen para la implementación de la segunda fase del operativo “Unidos por Ti”, una estrategia integral que reafirma el compromiso con la paz, la prevención del delito y la construcción de entornos seguros para las y los poblanos.

“Este operativo se enmarca en uno de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, consistente en el fortalecimiento interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno, sumando capacidades, inteligencia, recursos y voluntad para atender de manera puntual las necesidades de seguridad en nuestro municipio”, dijo.

En este marco, es importante destacar que en enero del presente año se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad entre el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Este acuerdo consolida y refuerza los mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas instituciones como coadyuvantes en materia de seguridad, con pleno respeto al marco legal y a los derechos humanos.

