Andrés Villegas presenta reforma para rescatar bibliotecas públicas

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Bibliotecas del Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar que estos espacios sean accesibles, modernos y funcionales para toda la ciudadanía.

En su exposición de motivos, Villegas destacó que en Puebla existen más de 600 bibliotecas públicas distribuidas en los 217 municipios. Sin embargo, muchas enfrentan abandono, infraestructura deteriorada y falta de personal, lo que limita su operatividad y utilidad social.

“Las bibliotecas públicas suelen ser vistas como simples depósitos de libros, pero en realidad son espacios clave de educación, cultura y convivencia comunitaria. No solo ofrecen información, también fomentan la creatividad, la inclusión y el acceso a tecnologías digitales”, señaló el diputado.

Entre los principales puntos de la iniciativa destaca la incorporación progresiva de tecnologías digitales, catálogos en línea y materiales en lenguas originarias, así como accesibilidad para personas con discapacidad. Además, la obligación de los ayuntamientos de destinar recursos específicos para la operación, mantenimiento y equipamiento de las bibliotecas municipales.

De igual forma, garantizar personal capacitado y remuneraciones dignas para quienes operan dichos espacios, asegurando su permanencia y calidad de servicio. Así como fomentar el uso de bibliotecas móviles y herramientas de lectura inclusiva, para ampliar el acceso de la población al acervo bibliográfico.

Andrés Villegas subrayó que la reforma busca convertir las bibliotecas públicas en espacios modernos y atractivos, que sirvan como centros de aprendizaje, cultura y encuentro comunitario.

Te recomendamos: