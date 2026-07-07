DIF Puebla Capital entrega 7 mil despensas en Totimehuacan y Chautla

Como parte del compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria en el municipio, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, llevó a cabo la entrega de un total de 7 mil 287 despensas del programa “Alimentación Imparable” en las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacan y Santo Tomás Chautla.

En representación del presidente municipal, Pepe Chedraui, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, destacó el liderazgo del alcalde al impulsar el programa “Alimentación Imparable”, orientado a fortalecer el bienestar de las familias que más lo necesitan.

“Nuestro presidente municipal, Pepe Chedraui, y su esposa, la señora MariElise, hacen posible que este programa de Alimentación Imparable pueda llegar a cada rincón de Puebla Capital y, por eso, hoy ustedes van a tener la posibilidad de recibir este beneficio, estas despensas que, sin duda, estoy segura que ayudan mucho a su economía”, refirió la secretaria.

Por su parte, el director de Programas y Desarrollo del DIF Puebla Capital, Gerardo Sánchez, aseguró que con “Alimentación Imparable” se busca que ninguna persona se quede sin alimentos, una visión que, desde el inicio, impulsó e instruyó la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

“Cada despensa representa mucho más que alimentos; significa tranquilidad para las familias, la certeza de que habrá comida en la mesa y un apoyo que también contribuye a cuidar la economía del hogar. Nuestro alcalde, Pepe Chedraui, y la presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, nos han dado una instrucción muy clara: trabajar para que nadie se quede fuera de este programa”, explicó.

Cabe destacar que “Alimentación Imparable” tiene como prioridad brindar apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente, a familias con niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores, y poder brindarles las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento para mejorar su calidad de vida.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, impulsa políticas públicas orientadas a reducir la carencia alimentaria y mejorar el estado nutricional de los grupos de atención prioritaria.

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