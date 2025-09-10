Alertan por tormentas eléctricas en Puebla este miércoles

El Gobierno de la Ciudad de Puebla emitió un aviso meteorológico para este miércoles, pronosticando un día parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde. Las precipitaciones iniciarían aproximadamente a las 16:00 horas, con una acumulación estimada entre 0 y 5 milímetros.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C como mínima y los 24°C como máxima, según el reporte de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. El organismo alertó especialmente sobre un índice de radiación ultravioleta extremo, recomendando a la población utilizar protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

Como parte de las medidas preventivas, la dependencia municipal mantendrá monitoreo constante a través de sus sistemas de radar para informar oportunamente a la ciudadanía sobre eventualidades climatológicas que puedan representar riesgos.

Las autoridades recomiendan precaución durante las actividades al aire libre y atención a los avisos oficiales por posibles descargas eléctricas y reducción de visibilidad en tramos viales.

