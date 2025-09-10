FCFM BUAP realizará Festival de Divulgación por 75 aniversario

Como parte del programa conmemorativo del 75 aniversario, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP realizará el Festival de Divulgación, en el cual participarán más de 20 youtubers y divulgadores de la ciencia, este 10 de septiembre, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), de 8:00 a 18:00 horas.

En esta celebración coincidirán, además de docentes de esta unidad académica, líderes de la creación educativa digital; por ejemplo, Arilín Haro, académica de la UNAM, quien expondrá el tema Más allá de lo plano: probando otras geometrías; el Profe Toxqui –enfocado en la enseñanza de Matemáticas para exámenes de admisión universitaria, principalmente para la UNAM y el IPN– dará a conocer los tres hacks para sobrevivir la universidad; mientras que el Doctor Fisión -divulgador científico especialista en Física y Astrofísica- debatirá la proposición: ¿Somos una excepción o una expresión del todo?

El inicio de estas actividades es a las 8:00 horas. Además de las charlas, tendrá lugar un sorteo de licencias de Wolfram Mathematica, regalos y sorpresas, así como firma de autógrafos a las 18:00 horas.

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas es una unidad académica con gran prestigio en la institución, que destaca por su trabajo en materia de investigación y formación de egresados, ya que se mantiene a la vanguardia de las exigencias sociales con nuevos posgrados y licenciaturas: programas académicos que se encuentran entre los cinco mejores en el ámbito nacional.

Te recomendamos: