Intensifica rehabilitación vial con operativo de 25 cuadrillas

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reforzó las acciones sistemáticas de rehabilitación de la red vial mediante la Campaña Capitalina Bacheando Puebla. Como parte de este esfuerzo, un despliegue operativo de 25 cuadrillas de bacheo trabaja diariamente para impactar directamente en la movilidad eficiente de la capital.

Este miércoles las cuadrillas concentrarán sus esfuerzos en múltiples vialidades estratégicas, incluyendo el Fraccionamiento Valle del Ángel, Calle 13 Poniente, Avenida Granate y la intersección de Calle 37 Norte con el bulevar Hermanos Serdán. La intervención se extenderá a calles como Italia, Guadalajara, 15 Norte y Avenida Ayuntamiento, abarcando también Calle 21 Poniente, 35 Sur, 2 Oriente y 8 Poniente.

El operativo incluirá el Bulevar Circunvalación, el camino principal a la Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, Calle 2 Sur, Diagonal 16 A Sur y Avenida Nacional. Completan la jornada de trabajos vialidades como Calle 145 Poniente, 32 Norte BIS, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 15 Oriente, 20 Norte, Paseo Norte, Avenida Pestalozzi, Calle Luis Casarrubias, Diagonal Defensores de la República, Bulevar Xonaca y Calle 4 Poniente.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial de la ciudad, priorizando la seguridad de automovilistas y peatones.

Te recomendamos: